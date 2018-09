Χαρμόσυνα μαντάτα για τους Σέλτικς και ειδικότερα για τον Γκόρντον Χέιγουορντ.

Ο παίκτης της Βοστώνης επέστρεψε στη... δράση μετά τον τρομακτικό τραυματισμό που του στοίχισε όλη την περσινή σεζόν και αγωνίστηκε στο ματς με τους Χόρνετς.

Ο απολογισμός του ήταν 10 πόντοι και πλέον ο Μπραντ Στίβενς ανυπομονεί να τον δει στα επόμενα ματς της ομάδα του

Gordon Hayward puts up 10 PTS for the @celtics in his return to the floor! #NBAPreseason pic.twitter.com/MUrDoYPlyW

— NBA (@NBA) 29 Σεπτεμβρίου 2018