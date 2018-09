Κάρτερ: «Δε μπορώ να πιστέψω ότι έκανα τέτοιο κάρφωμα μέσα σε αγώνα» (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Μπορεί να πέρασαν 18 χρόνια από το εντυπωσιακό κάρφωμα του φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς με θύμα τον Φρεντερίκ Βάις, αλλά δεν το ξεχνά ούτε ο παίκτης ούτε ο κόσμος.

Πριν δύο μέρες υπήρχε η «επέτειος» και στην media day των Χοκς ο Βινς Κάρτερ ρωτήθηκε σχετικά.

Πάντα όταν συζητάω ή όταν με ρωτάνε για αυτό το κάρφωμα σκέφτομαι τους συμπαίκτες μου σε εκείνο το ματς. Ανέκαθεν αναρωτιόμουν γιατί δεν είπαν κάτι εκείνη τη στιγμή. Είχαμε να παίξουμε σχεδόν ένα ημίχρονο και κανείς δεν ασχολήθηκε με ό,τι είχε συμβεί. Εγώ το είδα μετά στα αποδυτήρια με τη βοήθεια μίας κάμερας.

«Θυμάμαι ωστόσο σε ένα τάιμ άουτ ο Στιβ Σμιθ με κοίταζε παράξενα με ένα ύφος σα να μου έλεγε.... κατάλαβες τι έκανες. Σίγουρα είναι μία πολύ όμορφη στιγμή της καριέρας μου. Μετά από 18 χρόνια είμαι ακόμη εδώ και παίζω. Απίστευτο. Ακόμη και τώρα δε μπορώ να καταλάβω πως έκανα αυτό το κάρφωμα στη διάρκεια αγώνα» ανέφερε ο Βινς Κάρτερ

Yesterday @mrvincecarter15 discussed what he was thinking during his infamous dunk that occurred 18 years ago this week. pic.twitter.com/EMgokTQcpz

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 28 Σεπτεμβρίου 2018