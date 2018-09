Είναι ωραίος τύπος ο Τζοέλ Εμπίντ και το έδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Καμερουνέζος βρέθηκε στην συναυλία του Ed Sheeran και θέλησε να μας δείξει τις ικανότητες του στο τραγούδι.

Μόνο που του έφυγε λίγο το... γρέζι και βγήκε... φαλτσάκι.

Μεγάλε Τζοέλ σε αγαπάμε και ας μην μπορείς να τραγουδήσεις!

Ed Sheeran got @JoelEmbiid in his feelings pic.twitter.com/zG2fJRQQ3H

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Σεπτεμβρίου 2018