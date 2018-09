''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Τα παρκέ του ΝΒΑ με το.. κουτάλι έχει φάει ο Ντουείν Ουέιντ, αφού βρίσκεται στον κορυφαία λίγκα του πλανήτη από το 2003.

Το NBA History παρουσίασε την αλλαγή στο πρόσωπο του Flash από την rookie του σεζόν μέχρι σήμερα.

Δείτε την... μεταμόρφωση του Ουέιντ

From rookie year to “One Last Dance” at #NBAMediaDay... @DwyaneWade! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/wizjb6cmu1

— NBA History (@NBAHistory) 27 Σεπτεμβρίου 2018