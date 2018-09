Υψηλές οι απαιτήσεις των Τίμπεργουλβς για τον Μπάτλερ!

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο ίδιος έχει εκφράσει ανοικτά την επιθυμία του να μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ, αλλά κάτι τέτοιο φαντάζει πολύ δύσκολο να γίνει.

Σύμφωνα με το ESPN οι απαιτήσεις των Τίμπεργουλβς είναι πολύ μεγάλες αφού θέλει και ποιοτικούς παίκτες και πολλά υποσχόμενους παίκτες και μελλοντικά draft picks α' γύρου και «άδειασμα» του σάλαρι καπ.

Απαιτήσεις που βάζουν απαγορευτικό σε όλες -σχεδόν- τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Μαϊάμι Χιτ.

ESPN Reporting w/ Zach Lowe: Minnesota’s asking price for Jimmy Butler remains too steep for teams. Minny seeks quality vets/top prospects/future assets/cap relief. Too high a price for interested teams, including Miami. Sources are skeptical of Thibodeau’s desire to make deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Σεπτεμβρίου 2018