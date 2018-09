Ντουράντ: «Με... μισούν, αλλά τους καταλαβαίνω» (vid)

Ο φόργουορντ των Ουόριορς αναφέρθηκε σε όσους τον «μισούν» και δεν εκτιμούν τις ικανότητές του στην άμυνα.

Ο Κέβιν Ντουράντ συγκεκριμένα είπε πως, «Ξέρω πως δε θα μου χαριστούν, πρέπει να ξεχωρίσω πολύ από τους άλλους για να το αποφύγω. Ξεκάθαρα με μισούν και δεν εκτιμούν τις ικανότητές μου, αλλά τους καταλαβαίνω. Ξέρω από που προέρχονται. Αυτό που έχουμε δημιουργήσει στους Ουόριορς... τρομοκρατεί όλους, όμως εγώ είμαι περήφανος για αυτό. Ήθελα να βρίσκομαι κάπου που θα μπορούσα να βασιστώ σε ανθρώπους και να μαρκάρω οποιονδήποτε. Έχω να ακούσω καιρό επευφημίες εκτός αν πρόκειται για τελικούς που και πάλι απλά με αναφέρουν. Σε ό,τι αφορά τα βραβεία της κανονικής περιόδου δε με ενδιαφέρουν όσο θα βρίσκομαι στους Ουόριορς. Προφανώς δε είδαν καν πώς μάρκαρα τον Τζέιμς Χάρντεν».

"I mean, it's just pure hate for me, obviously." — KD on why he'll never get a DPOY award (via @957thegame) pic.twitter.com/OP0hbq7zn9

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 27 Σεπτεμβρίου 2018