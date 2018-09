Δίπλα στον Κατσικάρη ο Ραούλ Λόπεζ (vid)

Ο Κουίν Σνάιντερ εμπιστεύτηκε κι άλλον Ευρωπαίο για συνεργάτη του αφού μετά τον Φώτη Κατσικάρη είναι μαζί του και ο Ραούλ Λόπεζ.

Ο Ισπανός έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση έχοντας περάσει από τους Γιούτα Τζαζ (Νο 24 στο ντραφτ του 2001) και από πέρυσι κλήθηκε από τον Ρίκι Ρούμπιο να τον βοηθήσει.

Οι δύο Ισπανοί συνεργάστηκαν άψογα, ο Ρούμπιο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και η κάμερα στη media day έπιασε τον Λόπεζ να γυμνάζει τα γκαρντ της ομάδας.

Here is footage of former Jazz point guard Raul Lopez helping with Ricky Rubio and Alec Burks during the first day of training camp. Both guys are from Spain. pic.twitter.com/BozWInlXtn

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 25 Σεπτεμβρίου 2018