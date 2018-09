ΛεΜπρόν: «Υπέγραψα τετραετές, τί παραπάνω να κάνω»; (vid)

Η άφιξη του «Βασιλιά» στο Λος Άντζελες δεν έκανε όλους τους φίλαθλους χαρούμενους, αφού υπήρχαν κι εκείνοι που έδειξαν την δυσαρέσκειά τους.

Στην Media Day των «λιμνανθρώπων», μία δημοσιογράφος ρώτησε τον ΛεΜπρόν: «Πώς περιμένεις να κερδίσεις την πίστη και τον σεβασμό των φιλάθλων των Λέικερς;».

Και ο «King James» είπε απλά και ωραία: «Εγώ; Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο, τι παραπάνω θέλετε να κάνω;».

Reporter: How do you expect to earn the loyalty and respect of the LA fan base?

Lakers’ LeBron James: “Me? Huh? I signed a four-year deal, what more do you want me to do?” pic.twitter.com/bQuyDNUQSZ

— Ben Golliver (@BenGolliver) 25 Σεπτεμβρίου 2018