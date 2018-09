Ο Μπάτλερ ενημέρωσε τους Τίμπεργουλβς πως προτιμά να πάει στους Χιτ

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Μαρκ Στέιν με μήνυμα στο twitter υποστηρίζει πως ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας πως επιθυμεί να παίξει στους Χιτ.

Η αποχώρησή του από την Μινεσότα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο προκαλεί εντύπωση ο προορισμός που επέλεξε.

Ο Τζίμι Μπάτλερ πριν λίγο καιρό είχε παρεξηγηθεί με τον Ντουέιν Ουέιντ (ηγέτης των Χιτ) για το στήθος της κυρίας Ουέιντ.

Jimmy Butler and his agent Bernie Lee have informed Wolves ownership that Miami is Butler's preferred trade destination, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 26 Σεπτεμβρίου 2018