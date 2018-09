Πήγε για να... μείνει στη Νέα Ορλεάνη ο Ραντλ! (pic)

Τον Ιούλιο υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων ωστόσο το καλοκαίρι του 2019 έχει τον οψιόν δική του. Όπερ και σημαίνει ότι σε περίπτωση που την αρνηθεί θα είναι unrestricted free agent.

Παρόλα αυτά υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να φύγει από τη Νέα Ορλεάνη: «Σκέφτομαι τη παρουσία μου στους Πέλικανς ως μακροχρόνια. Είναι η τέλεια κατάσταση για έναν παίκτη...»

Πέρυσι είχε στους Λέικερς 16,1 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 82 ματς της regular season.

Julius Randle reiterates that he wants his move to New Orleans to be a "long-term thing" and he says it's "a perfect situation for a basketball player"

— Will Guillory (@WillGuillory) 24 Σεπτεμβρίου 2018