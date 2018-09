Σενάρια εμπλέκουν και τον... Κουφό στο trade του Μπάτλερ! (pics)

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Συγκεκριμένα έγινε λόγος για trade που εμπλέκει τρεις ομάδες με το οποίο ο 29χρονος γκαρντ θα καταλήξει στους Μαϊάμι Χιτ.

Ποιο είναι αυτό; Οι Τάιλερ Τζόνσον και Κώστας Κουφός να καταλήξουν στους Τίμπεργουλβς, οι Ντιένγκ, Τζάστις Ουίνσλοου και draft pick των Χιτ από τον πρώτο γύρο του 2019 στους Κινγκς και ο Τζίμι Μπάτλερ στο Μαϊάμι.

Βέβαια οι «Λύκοι» απ' ότι φαίνεται ψάχνουν για έναν ελπιδοφόρο νέο παίκτη, έναν βασικό σούτινγκ γκαρντ από το πρώτο ράφι όπως επίσης και draft pick πρώτου γύρου...

Heres what Im hearing on Jimmy Butler to Heat. 3 team deal proposed with Tyler Johnson and Kosta Koufos going to Minnesota, Dieng and Justise Winslow going to Sacramento along with 2019 Miami 1st and Jimmy Butler to Miami. If details change before deal is announced will update.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) 23 Σεπτεμβρίου 2018