Ντουράντ για το μέλλον του: «Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου...»

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν θέλησε να πει τίποτα σχετικά με την free agency το καλοκαίρι του 2019, αφήνοντας τα πάντα ανοικτά.

«Είναι κάποια πράγματα που θέλεις να τα κοιτάς χρόνο με τον χρόνο. Θα μπορούσα εύκολα να υπογράψω πολυετές συμβόλαιο, αλλά ήθελα να πάω χρονιά-χρονιά και όπου με βγάλει. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ συναρπαστική για ένα. Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου...» αρκέστηκε να πει ο KD.

Μόνο και μόνο με αυτήν την ατάκα «φούντωσαν» πολλά σενάρια, τα οποία εμπλέκουν τους Λέικερς και το ενδεχόμενο να παίξει μαζί με τον ΛεΜπρόν, όπως επίσης και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς προκειμένου να αγωνιστεί στην ομάδα της γενέτειρας πατρίδας του.

