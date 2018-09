Μάλιστα ο Κέβιν Λοβ φρόντισε να «καρφώσει» τον συμπαίκτη του στα social media, αλλά η απάντηση του Φράι ήταν άμεση!

«Σε ποιανού τη θέση κάθεσαι;» αναρωτήθηκε ο Λοβ, με τον Φράι να απαντάει: «Κάποιου... τύπου!»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

.@Channing_Frye bossed up and took LeBron's old locker

(via @kevinlove) pic.twitter.com/1AraVhJ5yz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Σεπτεμβρίου 2018