Μην ρωτάτε τον ΛεΜπρόν για πίεση! (vid)

Ο King άφησε την... ασφάλεια της Ανατολής και θα αγωνιστεί στη Δύση για πρώτη φορά στην καριέρα του αφού πήρε το ταλέντο του και μετακόμιση στην Καλιφόρνια για λογαριασμό των Λέικερς, αναλαμβάνοντας πλέον το δύσκολο εγχείρημα να επαναφέρει τους «Λιμνανθρώπους» αρχικώς στην κανονικότητα κι εν συνεχεία στο top επίπεδο.

Ο ΛεΜπρόν βρέθηκε στο επίκεντρο στη Media Day των Λέικερς ενόψει της νέας σεζόν κι αντέδρασε φυσιολογικότατα όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που του δημιουργεί πίεση σε αυτή τη φάση της καριέρας του... «Τίποτα» εξήγησε χαμογελώντας και προχώρησε στην επόμενη ερώτηση.

No pressure for the

(Via @NBATV) pic.twitter.com/zmec1N2rdp

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 24 Σεπτεμβρίου 2018