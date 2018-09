Ο Τζεντίλε ήταν αποφασισμένος να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέσω του training camp των Ρόκετς ελπίζοντας στην qualifying offer όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Τεξανών που έχουν τα δικαιώματά του.

Ο Ιταλός έπαιξε πέρσι στη Βίρτους Μπολόνια ενώ προέρχεται από έναν τραυματισμό στο χέρι.

