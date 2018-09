Έφτιαξε κουτιά με φαγητό για τα θύματα του τυφώνα «Φλόρενς» ο Τζόρνταν! (vids)

Ο τυφώνας «Φλόρενς» άφησε συντρίμμια στην Βόρεια Καρολίνα και οι κάτοικοι προσπαθούν να ορθοποδήσουν και πάλι.

Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο κορυφαίος Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος δεν έμεινε μόνο στην δωρεά των $2 εκατομμυρίων που έκανε, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πληγέντες.

Ο πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του ΝΒΑ πήρε τους παίκτες των Χόρνετς και όλοι μαζί έφτιαξαν κουτιά με φαγητό, για να παραδοθούν στους συνανθρώπους τους, που το έχουν ανάγκη.

Το χαμόγελο που είχε ο «MJ»... πρόδιδε το πόσο πολύ τον γέμιζε αυτό που έκανε!

Hornets Chairman Michael Jordan helping out at @shmetrolina by packing boxes for Hurricane Florence relief efforts #CarolinaStrong #SwarmToServe pic.twitter.com/cE4MTBx9M1

Charlotte Hornets Chairman Michael Jordan spoke about his plans to visit his hometown of Wilmington, NC #CarolinaStrong #SwarmToServe pic.twitter.com/BAIMDB6Kp9

— Charlotte Hornets (@hornets) 21 Σεπτεμβρίου 2018