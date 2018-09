Το φοβερό παπούτσι που ετοιμάζεται να βάλει ο Τάουνς στους αγώνες (pics)

Η κορυφαία λίγκα ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό πως οι περιορισμοί που αφορούσαν την υπόδηση των παικτών δεν θα ισχύουν πια - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - κάτι που έκανε πολύ χαρούμενους τους ΝΒΑers.

Ο σχεδιαστής «Kickstradomis» αποκάλυψε στο twitter το παπούτσι που θα φορέσει ο Καρλ - Άντονι Τάουνς με την έναρξη των αγώνων και αυτό είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό!

Northern Lights 2.0

My bro @KarlTowns first pair to start the season is a updated version of last years Northern Lights media day pair! pic.twitter.com/ATvagBEpb1

— Kickstradomis (@Kickstradomis) 22 Σεπτεμβρίου 2018