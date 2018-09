Ο Τάουνς συμφώνησε με τους Τίμπεργουλβς για 5ετές συμβόλαιο με 190.000.000 δολάρια (pic)

Το πρόσφατο ερωτικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη Μινεσότα με τον Μπάτλερ να ζητά trade επειδή κοιμήθηκε με την κοπέλα του Καρλ Τάουνς, δεν επηρεάζει τον τελευταίο για να ανανεώσει.

Η αισιοδοξία που υπήρχε στην ομάδα φαίνεται ότι... πιάνει τόπο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Καρλ Άντονι Τάουνς έχει έρθει σε συμφωνία με τους Τίμπεργουλβς για 5ετές συμβόλαιο με απολαβές που θα του αποφέρουν 190.000.000 δολάρια!

Ετσι, ο 22χρονος σέντερ από το Νιου Τζέρσεϊ, αν ολοκληρωθεί το deal και εξαντλήσει την παρουσία του στη Μινεσότα θα είναι στο σύλλογο από το 2015, κλείνοντας 8ετία.

