Μαζεύουν χρήματα για πληγέντες του τυφώνα Florence οι Κάρι,Πολ και Ουόλ! (pic)

Συνεργάζονται για καλό σκοπό οι Στεφ Κάρι, Τζον Ουόλ και Κρις Πολ.

Οι τρεις σταρ του ΝΒΑ έφτιαξαν ιστοσελίδα για να μαζέψουν χρήματα, τα οποία θα δώσουν στους πληγέντες από τον τυφώνα Florence που έπληξε τη Νorth Carolina.

O CP3 γεννήθηκε στο Winston-Salem και ηδη δώρισε 25.000 δολάρια για να ξεκινήσουν οι δωρεές. Το ποσό των 25.000 δολαρίων έδωσε και η ένωση παικτών του ΝΒΑ.

Όσον αφορά τον Κάρι που μεγάλωσε στη Σάρλοτ, έκανε tweet για να δώσει οδηγίες για την προσπάθεια που ξεκίνησαν οι ΝΒΑers.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα υπολογίζεται στα 37 άτομα.

Please join myself, @CP3 and @JohnWall supporting our home state of North Carolina and the surrounding area in #HurricaneFlorence recovery efforts! A lot of work to do and any amount helps those in the area get back on their feet quickly. https://t.co/RRdmxWFiJu

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 20 Σεπτεμβρίου 2018