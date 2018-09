Νικς, Κλίπερς και Νετς τα φαβορί για Μπάτλερ! (pic)

Την απαίτηση του για ανταλλαγή έκανε γνωστή στους Τίμπεργουλβς ο Τζίμι Μπάτλερ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι τα φαβορί για να τον κάνουν δικό τους είναι οι Νετς, οι Κλίπερς και οι Νικς.

Αυτό συμβαίνει διότι διαθέτουν αρκετό χώρο στο salary cap για να αντέξουν το συμβόλαιο του «Jimmy Buckets».

Ο Μπάτλερ μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και πλέον όλοι περιμένουν να δουν που θα καταλήξει.

Minnesota's Jimmy Butler has three preferred destinations for a trade, league sources tell ESPN: The Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers and New York Knicks. Those three teams have max cap space to sign Butler as a free agent in July.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Σεπτεμβρίου 2018