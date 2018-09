Ο Μπάτλερ απαιτεί ανταλλαγή από τη Μινεσότα! (pic)

Δεν θέλει να παίζει άλλο στους Τίμπεργουλβς ο Τζίμι Μπάτλερ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο παίκτης της Μινεσότα ζήτησε ανταλλαγή από τη Μινεσότα και πλέον ονειρεύεται το μέλλον του μακριά από την ομάδα του Θίμποντο.

Μάλιστα έχει δώσει μια λίστα στους «λύκους» με ομάδες που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.

Πριν λίγες μέρες, ο παίκτης αρνήθηκε να υπογράψει επέκταση με τη Μινεσότα.

Aναμένεται να υπάρξουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για έναν φόργουορντ που θεωρείται εκ των κορυφαίων two way players της λίγκας τα τελευταία χρόνια.

Jimmy Butler has requested a trade from the Timberwolves, league sources tell me and @ShamsCharania. Butler has given Minnesota a list of 1-3 teams with which he is open to signing a contract extension.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) 19 Σεπτεμβρίου 2018