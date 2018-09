Ο Σμιθ έγραψε βιβλίο για παιδιά! (pic)

Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς θέλησε να κάνει κάτι διαφορετικό στην ζωή του, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που είναι γνωστή η αγάπη του για τα παιδιά.

Συγκεκριμένα το βιβλίο που εξέδωσε έχει τον τίτλο «HoopSmiths» ενώ στην περιγραφή του εικονογραφημένου βιβλίου αναφέρει: «Ο Τζέι Αρ και ο Κρις Σμιθ έχουν όνειρο να παίξουν στο ΝΒΑ, αλλά καταλαβαίνουν γρήγορα ότι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Κάνε τους συντροφιά στον σκοπό που έχουν, μαθαίνοντας την αξία της ομαδικής δουλειάς προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη του μεγάλου στόχου».

Make sure you guys go pick up @TheRealJRSmith & I New children’s #hoopsmiths on amazon... order now pic.twitter.com/tAWNGZCMSC

— Chris Smith (@TheOnlyCSmith0) 18 Σεπτεμβρίου 2018