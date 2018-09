Ο Ουέιντ υπέγραψε το τελευταίο συμβόλαιο (vid)

Ο 36χρονος σταρ ετοιμάζεται για τον «τελευταίο χορό» στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη όπου θα προσπαθήσει να «σκαρφαλώσει» σε μερικούς ακόμα πίνακες της στατιστικής, ενισχύοντας το Μαϊάμι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Ντουέιν αποφάσισε να επιστρέψει. Θα είναι καθοριστικός στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα νικάει. Είμαι χαρούμενος που γύρισε» εξήγησε ο πρόεδρος του οργανισμού, Πατ Ράιλι.

OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed guard @DwyaneWade.

More info - https://t.co/lwAO4PczER pic.twitter.com/xrSAMUkxnh

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 18 Σεπτεμβρίου 2018