Η ομάδα του Φοίνιξ είναι σε αναζήτηση ενός έμπειρου πόιντ γκαρντ κι έχουν βάλει τον 30χρονο παίκτη στο... στόχαστρο.

Βέβαια, απαίτηση των Κλίπερς, στους οποίους ανήκει, είναι μια επιλογή α' γύρου από το draft.

From our own @ShamsCharania, latest on Phoenix Suns‘ point guard pursuit, with Patrick Beverley as a top target. pic.twitter.com/RI2JZ2Cnli

— Stadium (@WatchStadium) 17 Σεπτεμβρίου 2018