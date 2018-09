Τα... πήρε ο Μπάτλερ: «Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο ίντερνετ» (pic)

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα είχε συνάντηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με τον προπονητή του, Τιμ Θιμπόντο, και τον τζένεραλ μάνατζερ των Τίμπεργουλβς, για να συζητήσουν για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Όπως υποστηρίζουν μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, οι σχέσεις του Μπάτλερ με τους Τάουνς και Ουίγκινς δεν είναι οι καλύτερες, ενώ αναφέρεται πως ο επόμενος προορισμός του πιθανώς να είναι οι Λέικερς.

Ο ίδιος ξέσπασε στο twiiter για όλα αυτά, λέγοντας: «Γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να πιστεύει ό,τι βλέπει στο ίντερνετ. Δεν είχα καμία συνάντηση σήμερα. Αύριο είναι. Αναρωτιέμαι τι άλο θα γράψουν για να πιστέψουν οι άνθρωποι».

exactly why people need to stop believing what you see on the internet.. I didn’t have no damn meeting today... its tomorrow.. i wonder what else people write and people believe hmmm...

