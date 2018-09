Οι δύο σταρ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου έπαιξαν μπάσκετ στο αρχαιότερο γήπεδο του Παρισιού και το απόλαυσαν!

Ο ηγέτης των Ουόριορς «ζάλισε» τον παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο δεύτερος έβαλε καλάθι με κεφαλιά.

Κάτι που ο Κάρι πέτυχε με την... δεύτερη!

@StephenCurry30 challenged @Neymarjr to a game of H-O-R-S-E at the oldest basketball court in the world. In a Paris basement.pic.twitter.com/eowjCcyQ1Q

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) 18 Σεπτεμβρίου 2018