Ο ίδιος ο σταερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ «ανέβασε» ένα βίντεο στο Instagram όπου δείχνει τον γιο του να... καρφώνει δύο φορές τη μπάλα σε μίνι μπασκέτα!

Παρατηρήστε επίσης μια άλλη λεπτομέρεια. Όλο το σπίτι του Ουέστμπρουκ είναι γεμάτο από μικρές μπασκέτες!

.@russwest44 tells his 1-year-old son to dunk it! pic.twitter.com/mgtnLWzPeT

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 17 Σεπτεμβρίου 2018