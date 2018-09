Άρωμα... ΝΒΑ και Ουόριορς στο «Γουέμπλεϊ»

Ο Στεφ Κάρι βρίσκεται στο γήπεδο και παίρνει γεύση από ματς Premier League, αφού Τότεναμ και Λίβερπουλ κοντράρονται σε ένα σπουδαίο ματς.

Μάλιστα πήρε φανέλα με το όνομα του και φωτογραφήθηκε με τον πρώην αρχηγό των «σπιρουνιών», Λέντλεϊ Κινγκ.

@NBA superstar @StephenCurry30 is in the house today! #COYS pic.twitter.com/r3EHkqSf3F

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 Σεπτεμβρίου 2018