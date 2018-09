Τζόρνταν για τον τυφώνα Φλόρενς: «Συγκλονισμένος για την καταστροφή στην αγαπημένη μου Βόρεια Καρολίνα!» (pic)

Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πραγματικά είναι συγκλονιστικό για μένα να βλέπω την ζημιά που κάνει ο τυφώνας Φλόρενς στην αγαπημένη μου πατρίδα της Βόρειας Καρολίνας και στις γύρω περιοχές. Η προσπάθεια ανάκαμψης θα είναι τεράστια και θα χρειαστεί πολύ χρόνος για να αποκατασταθεί η ζημιά και να μπορέσουν οι οικογένειες να ξανασταθούν στα πόδια τους. Μαζί με το ΝΒΑ έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα για να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται. Παρακαλώ ελάτε μαζί μου, τον οργανισμό των Χόρνετς και το ΝΒΑ για να δωρίσουμε στους τοπικούς οργανισμούς που βοηθούν στις προσπάθειες ανάκαμψης. Για όλους τους πληγέντες, μείνετε ασφαλείς και να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε».

Michael Jordan, the Hornets and the NBA are working together with a number of community organizations to provide necessary and immediate relief and support to those affected by Hurricane Florence.

Learn More: https://t.co/YVIjhLyip4

Donate Now: https://t.co/SYRUiKF2Hp pic.twitter.com/VQuh3QQkvT

— Charlotte Hornets (@hornets) 14 Σεπτεμβρίου 2018