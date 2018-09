Τζαμπάρ για Αντετοκούνμπο: «Έχει προσόντα γκαρντ, φόργουορντ και σέντερ!» (vid)

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι των Μιλγουόκι Μπακς, ο μεγάλος Καρίμ υποκλίθηκε στον Έλληνα σούπερ σταρ.

«Βλέπω έναν παίκτη με ύψος 2.11 ο οποίος έχει προσόντα... γκαρντ, φόργουορντ και σέντερ! Μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Μπορεί να πάρει μακρινά σουτ και να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι. Όταν τον είδα να παίζει για πρώτη φορά θυμάμαι που έδινε πάσες πίσω από την πλάτη και αναρωτήθηκα: «Που στο διάολο το έμαθε αυτό;» Δεν το πίστευα...» ήταν τα λόγια του Τζαμπάρ.

Όσο για την φοβερή του πάσα αλά... NFL στον Κρις Μίντλετον που έκλεψε την παράσταση τη σεζόν που ολοκληρώθηκε; Μου θυμίζει τον Ερλ Μονρό που έβλεπε όλο το γήπεδο. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Γιάννης! Μπορεί και βλέπει όλο το παρκέ!»

"I remember the fist time I saw @Giannis_An34 play, he was throwing behind the back passes! Where did he learn that!?!"

