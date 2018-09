Τα «μάτια» των Καβαλίερς στον Γκουντάιτις (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Μάικ Γκάνσεϊ, μαζί με τον international scout Πρίμοζ Μπρέσετς, ταξίδεψαν μέχρι το Όζιτσεκ, για να δουν το παιχνίδι της Κροατίας με την Λιθουανία (14/09, 21:15).

Ο λόγος δεν ήταν άλλος φυσικά από το να... ελέγξουν τον Άντε Ζίζιτς, που ανήκει στους Καβαλίερς, αλλά και τον Αρτούρας Γκουντάιτις, του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στους «ιππότες».

Cleveland Cavaliers assistant GM Mike Gansey and international scout Primoz Brezec came to Osijek to watch Arturas Gudaitis (Cavs have his draft rights) & Ante Zizic fighting each other in great FIBA qualifiers duel between Lithuania & Croatia. Photo: Žygimantas Gedvila/15min.lt pic.twitter.com/n4TseQ2uGz

