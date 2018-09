Απολύθηκε ο αστυνομικός που συνέλαβε τον Μπράουν (pic)

Ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε μηνύσει την αστυνομία του Μιλγουόκι, καθώς είχε τεθεί αντιμέτωπος με αστυνομική βία.

Ένας εκ των αστυνομικών που συμμετείχαν στη σύλληψη του παίκτη απολύθηκε εξαιτίας μερικών ποσταρισμάτων που είχε κάνει στο facebook για το περιστατικό

Ο υπεύθυνος της αστυνομίας τόνισε πως ο άνθρωπος που απολύθηκε, δεν έχασε τη δουλειά του για τον ρόλο που είχε στη σύλληψη, αλλά για κάποιες αναρτήσεις του στα social media.

From lawsuit filed today: One of the officers involved in the tazing of Milwaukee Buck Sterling Brown joked about the incident on Facebook and then - after Game 1 of the NBA finals - joked about doing the same thing to JR Smith pic.twitter.com/TK9MkgmlJv

— Wesley (@WesleyLowery) 19 Ιουνίου 2018