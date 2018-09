Τα 10 καλύτερα clutch plays της σεζόν παρουσίασε το ΝΒΑ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για το μπλοκ και το buzzer beater κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Απολαύστε το TOP 10

Coming through late... the TOP 10 CLUTCH PLAYS from the 2017-18 season! #BESTofNBA pic.twitter.com/1wpyzmmuJI

— NBA (@NBA) 12 Σεπτεμβρίου 2018