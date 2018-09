Προπονήσεις με Λέικερς ο Μπάινουμ, παλεύει να επιστρέψει! (pic)

Έναν παλιό γνώριμο έχουν στις προπονήσεις τους οι Λέικερς.

Ο λόγος για τον Άντριου Μπάινουμ που παίρνει μέρος στις προπονήσεις της ομάδας του Λος Άντζελες με στόχο να επιστρέψει στο ΝΒΑ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε αγωνιστεί στους Λέικερς από το 2005 ως το 2012, αλλά οι τραυματισμοί του δεν τον άφησαν να φτάσει εκεί όπου μπορούσε. Πάντως

Τελευταία του ομάδα ήταν οι Πέισερς το 2014, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τους Καβς.

Με τους λιμνανθρώπους πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2009 και του 2010.

