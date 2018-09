Ο Νοβίτσκι «ξαναχτύπησε» και τρολάρει Κιούμπαν! (pic)

Δεν σταματά τα αστεία του στα social media o Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Γερμανός που είναι γνωστό πειραχτήρι, έβγαλε φωτογραφία στο εγκαταστάσεις που προπονείται το Ντάλας και τρόλαρε τον ιδιοκτήτη των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν.

Ο ηγέτης της ομάδας του Τέξας έδειξε το όνομα της εταιρίας Lympo και έγραψε στο: «Τιμή μου που οι προπονητικές εγκαταστάσεις πήραν το όνομα μου. Ευχαριστώ Μαρκ Κιούμπαν».

It’s an honor to have the practice facility named after me. Thanks @mcuban pic.twitter.com/TxM0zUUQbL

— Dirk Nowitzki (@swish41) 12 Σεπτεμβρίου 2018