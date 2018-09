Με... ινδιάνικες επιρροές η εναλλακτική φανέλα των Θάντερ! (pic)

Συγκεκριμένα η «City Edition» των Θάντερ αναμένεται να έχει αντίστοιχες επιρροές όπως αποκάλυψε ο Έρικ Χορν.

Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη ΝΙΚΕ ή την ομάδα της Οκλαχόμα ωστόσο ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Red Earth» που ασχολείται με την κουλτούρα των Ινδιάνων, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από το πώς θα είναι οι εναλλακτικές φανέλες των Θάντερ.

Look what came our way. It appears to be a photo of the Thunder's new "City Edition" uniform for this season, with a Native American influence. Very nice! pic.twitter.com/4iyUKnEalq

— Red Earth (@redearthinc) 10 Σεπτεμβρίου 2018