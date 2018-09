Προπονήθηκε με τους Πέλικανς ο Βούγιασιτς! (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ μετράει 10 χρόνια εμπειρίας στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και 581 ματς με 5,3 πόντους κατά μέσο όρο.

Μάλιστα ήταν και στην ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς στα δύο σερί πρωταθλήματα του 2009 και του 2010.

Πέρυσι αγωνίστηκε στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Τορίνο, ενώ πριν από λίγες ημέρες προπονήθηκε με τους Πέλικανς.

Βέβαια θεωρείται δύσκολο να επιστρέψει στο ΝΒΑ ωστόσο ο 34χρονος παίκτης προσπαθεί να βρει ένα μίνιμουμ συμβόλαιο για το δικό του comeback.

Source tells me Sasha Vujacic was in New Orleans today for a try out with the #Pelicans. The 34-year-old Vujacic last played in the NBA in 2016-17 w/ the Knicks. Played last season in Italy. https://t.co/EDi9YFUYxM

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) 11 Σεπτεμβρίου 2018