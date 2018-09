Ο Γκριν καθάρισε την πισίνα του Κάζινς! (vid)

Ο 28χρονος φόργουορντ πήρε τα εργαλεία του κι έπιασε δουλειά!

Ο Γκριν βοήθησε τον τραυματία και νέο του συμπαίκτη στους Ουόριορς και τού καθάρισε την πισίνα.

Ο Κάζινς τράβηξε ένα βίντεο και δεν μπορούσε να κρύψει τα γέλια του, ενώ τόνισε: «Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι για εσένα, είσαι ο καλύτερος!».

"Shoutout to my pool guy...I don't care what they say about you, bro. You're a real one"

