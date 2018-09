Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ντέβιν Μπούκερ.

Ο ηγέτης των Σανς χειρουργήθηκε στο δεξί του χέρι και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες.

Suns guard Devin Booker underwent surgery to repair an injury to the fifth metacarpophalangeal joint in his right hand and will miss approximately six weeks.

