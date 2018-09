Απόλυτο... fail το booblehead του Μπεν Σίμονς! (pic)

Περισσότερο φέρνει στον... vintage Ντομινίκ Ουίλκινς παρά στον Αυστραλό point forward. Το Yahoo Sports παρουσίασε το screenshot του booblehead, το οποίο δεν μοιάζει ούτε στο ελάχιστον στον Μπεν Σίμονς.

Μάλλον η εταιρεία Forever Collectibles που το σχεδίασε θα πρέπει να το αποσύρει ή να του αλλάξει το όνομα.

Το γιατί μπορείτε να το δείτε και εσείς οι ίδιοι!

If anyone's in the market for a @BenSimmons25 bobblehead that looks nothing like Ben Simmons pic.twitter.com/lBjdfE7nSL

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 10 Σεπτεμβρίου 2018