Θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ ο Μπάινουμ! (vid)

Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες που πέρασαν από τα παρκέ του ΝΒΑ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο νούμερο 10 του draft το 2005. Μάλιστα σε ενα ματς Σπερς-Λέικερς το 2012 είχε «κατεβάσει» 30 ριμπάουντ!

Όμως στάθηκε και πολύ άτυχος καθώς ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του πριν από τρία χρόνια.

Παρόλα αυτά δεν... λέει να το βάλει κάτω καθώς στα 30 του χρόνια θέλει να επιχειρήσει το μεγάλο comeback και δουλεύει καθημερινά προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων του ΝΒΑ.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Andrew Bynum trying to make a comeback (via @ChrisJHoops) pic.twitter.com/AzuwP8OeMR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 9 Σεπτεμβρίου 2018