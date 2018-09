Το έριξε στο NBA2K19 ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και δοκιμάζει κάποια συστήματα για τη νέα σεζόν.

Ο Βασιλιάς πήρε τους Λέικερς και δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει κόντρα στους Μπλέιζερς. Η μπάλα στα χέρια του φυσικά, screen ο Ίνγκραμ, γρήγορο κόψιμο ο Κούζμα και εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε τη φάση!

.@KingJames just practicing for next season pic.twitter.com/ycFxQMBxE2

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Σεπτεμβρίου 2018