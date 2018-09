Τζινόμπιλι σε Ντιαό: «Σε ευχαριστώ χοντρέ» (pic)

Το «δέσιμο» μεταξύ των παικτών των Σαν Αντόνιο Σπερς όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ ισχυρό.

Μετά την αποχώρηση του Μανού Τζινόμπιλι ήρθε και η ίδια απόφαση από τον Γάλλο φόργουορντ.

Ο Αργεντινός ευχαρίστησε τον Μπορίς Ντιαό αποκαλώντάς τον... χοντρό.

Το μήνυμα του Τζινόμπιλι στο twitter, «Συγχαρητήρια για μία σπουδαία καριέρα σε Ευρώπη και ΝΒΑ. Ήσουν ένας ιδιαίτερος παίκτης κι ένας ακόμη σπουδαιότερος συμπαίκτης. Ένας από τους καλύτερους που είχα. Σε ευχαριστώ χοντρέ, τα λέμε σύντομα».

Congrats @theborisdiaw on a terrific FIBA and NBA career!! You were an extraordinary player but an even better teammate. One of the best I've ever had. Thanks Gordo and see you soon! https://t.co/Ovv04UCMqA

— Manu Ginobili (@manuginobili) 8 Σεπτεμβρίου 2018