Συνελήφθη για φερόμενη επίθεση ο Τζαμπάρι Μπερντ (vid)

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 24χρονος γκαρντ των Σέλτικς συνελήφθη και κατηγορείται για φερόμενη επίθεση στο Μπράιτον.

Ο Μπερντ είναι υπό κράτηση στο νοσοκομείο «St. Elizabeth», με την μονάδα BPD Domestic Violence (οριακή διαταραχή προσωπικότητας και βίας) να ερευνά την υπόθεση.

Η ομάδα της Βοστώνης γνωστοποίησε πως ενημερώθηκε για το περιστατικό και κάνει έρευνα.

BREAKING: Sources tell @CherylFiandaca #Celtics Shooting Guard Jabari Bird is under arrest & facing charges for an alleged assault in Brighton. Sources tell our I-Team he's now in custody at St. Elizabeth's Hospital.

BPD Domestic Violence Unit is involved. @wbz is LIVE until 8AM. pic.twitter.com/3ztJI7ALKR

— Anaridis Rodriguez (@Anaridis) 8 Σεπτεμβρίου 2018