Ο Νοβίτσκι δίνει ασίστ... βοήθειας στο ίδρυμα του Στιβ Νας (pic)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι, θέλοντας να τιμήσει τον φίλο του για την είσοδό του στο «Hall of Fame», προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση και κάλεσε τον κόσμο να κάνει το ίδιο.

Ο Γερμανός παίκτης έγραψε στο twitter: «Προς τιμήν του φίλου μου, Νάσι, που μπήκε στο Hall of Fame και τις 797 ασίστ που μου έχει δώσει, δίνω κι εγώ μια ασίστ στο ίδρυμα του. Παρακαλώ δωρίστε κι εσείς $13 για το Νο.13 στο stevenash.org».

In honor of my guy, Nashy, making the Hall of Fame and the 797 assists he dished out to me, I am giving his foundation an assist. Please join me in donating $13 to #13 at https://t.co/HP8TQ6Pz89

— Dirk Nowitzki (@swish41) 7 Σεπτεμβρίου 2018