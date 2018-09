Άλεν για Μίλερ: «Σκεφτόμουν πως θα νικήσω τον Σούπερμαν»! (vid)

Ο πρώην γκαρντ των Μπακς, Σουπερσόνικς, Σέλτικς και Χιτ μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον πάλαι ποτέ παίκτη των Πέισερς.

«Ξέρω πως πολλά έχουν ειπωθεί για εμένα και ότι είμαι σπουδαίος σουτέρ, ένας από τους καλύτερους. Αλλά αυτό που ξέρω, είναι πως ο άνθρωπος που με εκπροσωπεί, ο Ρέτζι Μίλερ, είναι ένας από τους κορυφαίους σουτέρ που έχω δει στη ζωή μου».

Στην συνέχεια, πρόσθεσε, προσφέροντας γέλιο: «Πήγαινα στο γήπεδο και σκεφτόμουν πως ήταν νωρίς, αλλά εκείνος ήταν ήδη εκεί με μια μπλούζα του Σούπερμαν. Κι όταν βλέπεις τον αντίπαλο με τέτοια μπλούζα, πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου "πώς νικάς τον Σούπερμαν απόψε;". Ήταν αδύνατο να μαρκάρεις τον Ρέτζι! Έπιανε τα χέρια μου και με πέταγε από την άλλη. Μετά ο κόουτς μου νευρίαζε και του έλεγα "Δεν μου το έμαθαν αυτό στο κολέγιο"! Έμαθα τόσα πολλά και σε εκτιμώ πολύ! Το να είμαι ικανός να σπάσω το ρεκόρ σου... Δεν ήξερα ότι υπάρχει ρεκόρ! Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για εμένα σε αυτό το παιχνίδι!».

Ray Allen has some special words for @ReggieMillerTNT. #18HoopClass pic.twitter.com/Kxi1tlkFxL

— NBA TV (@NBATV) 8 Σεπτεμβρίου 2018