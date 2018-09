Μπήκε στο Hall Of Fame και ο Στιβ Νας! (vids)

Ακόμα ένας θρύλος του ΝΒΑ ανήκει πλέον στο Hall Of Fame. Ο λόγος για τον Στιβ Νας, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου μπήκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα με τους κορυφαίους.

Ο πρώην άσος των Φίνιξ Σανς, Ντάλας Μάβερικς και Λέικερς, παρουσιάστηκε από τον Ντον Νέλσον και έγινε μέλος του Hall Of Fame. Ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ και τρίτος σε ασίστ στην ιστορία του, είπε μετά την παρουσίασή του: «Δεν περίμενα ποτέ να είμαι εδώ».

"I want to thank the fans. That's why we're here. There's interest and demand for this game." - @SteveNash #ThisIsWhyWePlay #18HoopClass pic.twitter.com/mwSnc1b2Ka

— NBA (@NBA) 8 Σεπτεμβρίου 2018