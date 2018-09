Ράτζα, Νας, Άλεν και οι υπόλοιποι με το Hall Of Fame στα χέρια τους! (pics)

Μεγάλη μέρα είναι κάθε χρόνο για το Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης η είσοδος της νέας κλάσης του Hall Of Fame, στο οποίο μπήκε πέρσι και ο δικός μας Νίκος Γκάλης.

Την κλάση του 2018, αποτελούν οι Ρέι Άλεν (2 πρωταθλήματα), Μορίς Τσικς (4 φορές All Star), Τσαρλς Ντρίσελ ( ο μοναδικός προπονητής στο NCAA που έχει αναδειχθεί coach of the year σε 4 διαφορετικές περιφέρειες), Γκραντ Χιλ (επτά φορές All Star), Τζέισον Κιντ (10 φορές All Star), Στιβ Νας (2 φορές MVP), Kέιτι Σμιθ και Τίνα Τόμσον (4 φορές πρωτααθλήτρια του WNBA), αλλά και οι Τσάρλι Σκοτ, Ντίνο Ράτζα, Όρα Ουάσινγκτον, Ροντ Θορν και Ρικ Ουέλτς.

Λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή, όλοι τους έβγαλαν φωτογραφία με το βραβείο τους στα χέρια!