Ο 28χρονος γκαρντ συνεχίζει να... πετά τις μεταγραφικές του «βόμβες».

Μετά την ανακοίνωση πως ο Κρις Χέινς πάει από το «ESPN» στο «Yahoo Sports», ο παίκτης των Μπλέιζερς γνωστοποίησε πως ο Σαμ Άμικ αφήνει την «USA Today» για την «The Atlhetic».

Με αυτά που κάνει ο «Dame», έχει... ρίξει το twitter!

Sources: @sam_amick leaving USA Today for a national job at The Athletic ...

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 7 Σεπτεμβρίου 2018