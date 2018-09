Τα νέα παπούτσια του ΛεΜπρόν (pics)

Ένα... συμβατικό, αλλά old time classic χρώμα (μαύρο), και κόκκινες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν τα νέα «Nike LeBron 16 "Fresh Bred"».

Αυτό, βέβαια, που τα κάνει ξεχωριστά, είναι η μορφή του λιονταριού που υπάρχει στο πίσω μέρος του παπουτσιού, το οποίο έχει και ένα στέμμα στο κεφάλι, τα οποία συμβολίζουν το προσωνύμιό του, «The King».

Τα παπούτσια θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 20 Σεπτεμβρίου.

An official look at the Nike LeBron 16 "Fresh Bred" releasing September 20 pic.twitter.com/XbbbKUHjyV

— B/R Kicks (@brkicks) 7 Σεπτεμβρίου 2018